«إكسباند نورث ستار» يحتفي بـ10 سنوات من ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي

يحتفي معرض «إكسباند نورث ستار»، الحدث الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين، الذي ينظّمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر المقبل 2025، في دبي هاربر، في دورته المقبلة بمرور عقد على المساهمة بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ووجهة مفضل للمبتكرين والمستثمرين والشركات الريادية المتخصّصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».



ووفق بيان صحفي صادر اليوم، ارتفع عدد الدول الممثلة في الحدث ضمن الشركات العارضة والمستثمرين المشاركين من 39 دولة في 2016 إلى أكثر من 100 دولة، في نسخة الحدث خلال العام 2024. وقفز عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في فعاليات الحدث من 350 شركة في 2016، إلى 1,800 شركة في دورة 2024، بنمو يتجاوز 414%، فيما ارتفع عدد المستثمرين المشاركين من 150 مستثمراً في دورة 2016 إلى 1,200 مستثمر في دورة العام الماضي، بنمو وصل إلى 700%.

وفي مؤشر على اتساع نطاق فعاليات «إكسباند نورث ستار»، ارتفع عدد المتحدثين في المؤتمرات والندوات المقامة، خلال الحدث من 25 متحدثاً في 2016 إلى أكثر من 650 متحدثاً في دورة العام الماضي. وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن المعرض ساهم منذ انطلاقته بدور محوري في دعم رؤية دبي لتكون مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال في قطاعات التقنيات المتقدمة، وتحوّل على مدى السنوات الماضية إلى منصة استراتيجية لتمكين رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف فرص النمو التي تزخر بها دبي، والمساهمة في تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي على المستوى الدولي. وأضاف أن الغرفة تلتزم باستكمال مسيرة نجاحات المعرض في دورته العاشرة هذا العام، وتحرص على مواصلة العمل على استقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي والتعريف بالمزايا التنافسية، التي تقدمها دبي كوجهة أولى للشركات الرقمية، ومنصة استثنائية لالتقاء المبتكرين ومؤسسي الشركات والمشاريع الرقمية الناشئة مع المستثمرين والشركات العالمية. ويسهم «إكسباند نورث ستار» في رسم مستقبل الاستثمار وريادة الأعمال في كافة القطاعات الرقمية، ومع وجود شركات ناشئة متخصّصة في المجالات التكنولوجية كافة إلى جانب المستثمرين ومديري صناديق رأس المال المخاطر الباحثين عن فرص استثمارية واعدة.





ويشكّل الحدث منصة نوعية لعرض الأفكار والشركات الناشئة لتأمين التمويل اللازم لنجاحها بدءاً من مرحلة تأسيسها وصولاً إلى مرحلة التمويل الأولي. ويتيح للمبتكرين وأصحاب الأفكار الريادية، الأدوات والإرشادات وشبكة العلاقات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع رقمية ناجحة، كما يوفر لهم فرصة للحصول على خريطة طريق واضحة تنقل الطموحات إلى واقع ملموس. ويساعد الحدث رواد الأعمال على اكتساب معارف متخصّصة تساعد على تنمية الشركات الناشئة وتوسيع حضورها عالمياً، والانتقال بها إلى آفاق جديدة في وقت قياسي، والتعرف على الاستراتيجيات التي كانت وراء بعضٍ من أكثر المشاريع الرقمية نجاحاً حول العالم. ويحفل برنامج المعرض كذلك بتجارب رائدة في مختلف القطاعات التكنولوجية، بما يثري معارف الزوار حول التعاملات الرقمية «بلوك تشين»، والتكنولوجيا المالية، والتسويق، والتكنولوجيا العميقة، وتكنولوجيا المناخ، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الويب 3، مع استشراف مستقبل قطاعات المال والبلوك تشين والإبداع.كما يتيح «إكسباند نورث ستار» لرواد الأعمال فرصة المنافسة للفوز بجوائز تمويل تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك من خلال المشاركة في تحدي «سوبر نوفا»، ولأصحاب أفكار الأعمال المتميزة، يتيح لهم الحدث الأدوات والإرشادات وشبكة العلاقات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع رقمية ناجحة.