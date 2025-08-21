شرطة دبي تضبط شاباً أحدث فوضى بدراجته النارية في منطقة الخوانيج

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية والتصدي للسلوكيات المتهورة على الطرق، تمكنت الدوريات المرورية في شرطة دبي من ضبط شاب يقود دراجة نارية من دون لوحات أرقام، وبطريقة متهورة في منطقة الخوانيج، معرضاً حياته وحياة مرتادي المنطقة للخطر.

وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أنه وأثناء تأدية الدوريات المرورية لمهامها بمنطقة الخوانيج مساء الأحد الماضي، رُصِدت دراجة نارية على ممشى الحديقة القرآنية يقودها شاب يستعرض على إطار واحد بطريقة خطرة، وأضاف أنه جرى متابعته بحذر لمدّة ساعة تقريباً إلى أن أُوقِف داخل مجمع الكراجات، وبعد التدقيق على الدراجة، تبين أنها مطلوبة مرورياً بسبب تراكم المخالفات وانتهاء الترخيص، وعليه تُحفِظ على الدراجة، وحوِّل السائق إلى المركز المختص لاستكمال التحقيقات القانونية، فيما أُعِد محضر رسمي بالواقعة وفق الإجراءات المتبعة.

وحذَّر مدير الإدارة العامة للمرور من قيادة المركبات أو الدراجات من دون رخصة قيادة، أو القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قائديها بطريقة تعرّض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم إيقافهم، وحجز مركباتهم، وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكد العميد جمعة بن سويدان عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق، داعياً أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أبنائهم ومراقبة تصرفاتهم وما يقومون به من مخالفات، وعدم السماح للأحداث بقيادة الدراجات النارية من دون رخصة، أو السماح لهم بالمشاركة في التجمعات الشبابية والقيام بالحركات الخطرة، موضحاً أنه تقع على عاتق ولي الأمر مسؤولية مراقبة الأبناء في حال قيادة مركبة أو دراجة من دون رخصة، وأن عدم معرفة ولي الأمر بقيادة أحد أبنائه لمركبة خاصة أو دراجة من دون حصوله على رخصة قيادة دون علمهم لا يعفي من المسؤولية.

وشدد على أن مسؤولية ولي الأمر أساسية في هذا الجانب، إذ تقع عليه مهمة مراقبة أبنائه ومنعهم من قيادة الدراجات أو المركبات من دون رخصة، مؤكداً أن عدم معرفة الأهل بسلوكيات أبنائهم لا يعفيهم من المسؤولية القانونية.

ودعا العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، أفراد المجتمع إلى التعاون مع شرطة دبي والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية أو سلوكيات متهورة عبر خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال خدمة "كلنا شرطة" على الرقم 901، مؤكداً أن وعي المجتمع ومشاركته الإيجابية يشكلان شريكاً أساسياً في حفظ الأمن والسلامة المرورية.



