الجمعة 22 أغسطس 2025
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنشر تنبيها للجمهور

شعار شرطة أبوظبي
21 أغسطس 2025 19:45

نشرت شرطة أبوظبي⁩، مساء اليوم الخميس، تنبيها إلى السائقين دعتهم فيه إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية.
وكتبت، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة".
كما دعت إلى "الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

بدوره، قال مكتب أبوظبي الإعلامي "مناطق متفرقة في منطقة العين تشهد أمطاراً متفاوتة الغزارة".
وأضاف المكتب، على منصة "إكس": "نُهيب بالجمهور التقيد بالحدود المعدَّلة للسرعة، والابتعاد عن مسارات الأودية والسيول، والتأكد من توافر معدات الإسعافات الأولية ووسائل إنارة احتياطية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
سقوط أمطار
الأحوال الجوية
