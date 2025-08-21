الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أمطار على مناطق في العين

أمطار على مناطق في العين
21 أغسطس 2025 20:16

إبراهيم سليم (أبوظبي)
هطلت أمطار متفرقة على مناطق عدة في العين، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، مع انخفاض في درجات الحرارة حيث سجلت العظمى 44.6 درجة مئوية في سويحان بمدينة العين، كما شهد الطقس هبوب رياح جنوبية شرقية ونشطة السرعة مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وساد طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع تكّون سحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، لأقل من 1500 متر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج  في بحر عُمان.
وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً على المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وخلال النهار تكون مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

