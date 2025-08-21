الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة دبي تُطلق منصّة «الشّرطي جارك» الذّكية

خلال إطلاق المنصة (من المصدر)
22 أغسطس 2025 01:11

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي منصّة «الشرطي جارك» الذكية الموجهة للجمهور الخارجي من جميع القاطنين في إمارة دبي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ مفهوم الأمن الشامل.
وتسعى المنصّة إلى المساهمة في حفظ الأمن والأمان عبر رفع مستوى الوعي الأمني وتثقيف أفراد المجتمع بالسلوكيات الخاطئة وكيفية تجنبها، إضافة إلى رصد الظواهر الأمنية والمجتمعية السلبية التي قد تؤثر في النسيج المجتمعي وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وتتيح المنصّة للمستخدمين المشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تنظمها شرطة دبي، إلى جانب تشجيعهم على الانخراط في الزيارات المجتمعية والتواصل الاجتماعي لتعزيز التقارب بين الشرطة وأفراد المجتمع.
كما وضعت شرطة دبي آلية تكريم متميزة للأشخاص الفاعلين على المنصّة، بهدف تحفيز المشاركة الإيجابية ودعم جهود المتطوعين، إذ ستُعقد كذلك ورش عمل تدريبية خاصة لتعريف المتطوعين بكيفية استخدام المنصّة والاستفادة القصوى من خدماتها.
وأكدت شرطة دبي أن منصّة «الشرطي جارك» تمثل خطوة رائدة في تطوير قنوات الاتصال مع أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم الوقاية الأمنية عبر إشراك القاطنين في المناطق السكنية في دعم جهود حفظ الأمن والاستقرار.

