الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تكرِّم طلبتها الدارسين والمبتعثين

خلال تكريم الطلبة المتميزين (من المصدر)
22 أغسطس 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن سليم: بطولة العالم للراليات تملك لحظة تاريخية مدهشة
الإمارات تدين بشدة استهداف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

كرّمت إدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي 56 من نخبة منتسبيها من الطلبة الدارسين داخل الدولة والمبتعثين المتميزين، في إطار مبادرات فريق إسعاد العاملين والمبتعثين، وسعياً إلى ترسيخ ثقافة التميُّز الأكاديمي وتعزيز بيئة تعليمية مستدامة في قاعة المربعة بمجمع الإدارات بأبوظبي.
وأكد اللواء عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التواصل مع الطلبة الدارسين والمبتعثين واهتمامها بمتابعة مسيرتهم التعليمية، وتشجيع المتميزين منهم وحثهم على مواصلة التفوق والنجاح.
وكرَّم الطلبة المتميزين بتسليمهم شهادات شكر وتقدير وجوائز عينية، كما شكر المشرفين الأكاديميين على جهودهم في المتابعة والتواصل الدائمين مع الطلبة مما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق هذا التميز.
وأكد العقيد سالم سيف الكعبي مدير إدارة البعثات تسخير شرطة أبوظبي كافة الممكنات بكفاءة عالية، وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لكافة الدارسين والمبتعثين في مختلف التخصصات، وتنظيم الملتقيات التي تسهم في تواصل الدارسين وتكريم المتميزين منهم.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
الرياضة
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
اليوم 17:29
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©