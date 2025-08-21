شرطة أبوظبي تكرِّم طلبتها الدارسين والمبتعثين

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت إدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي 56 من نخبة منتسبيها من الطلبة الدارسين داخل الدولة والمبتعثين المتميزين، في إطار مبادرات فريق إسعاد العاملين والمبتعثين، وسعياً إلى ترسيخ ثقافة التميُّز الأكاديمي وتعزيز بيئة تعليمية مستدامة في قاعة المربعة بمجمع الإدارات بأبوظبي.

وأكد اللواء عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التواصل مع الطلبة الدارسين والمبتعثين واهتمامها بمتابعة مسيرتهم التعليمية، وتشجيع المتميزين منهم وحثهم على مواصلة التفوق والنجاح.

وكرَّم الطلبة المتميزين بتسليمهم شهادات شكر وتقدير وجوائز عينية، كما شكر المشرفين الأكاديميين على جهودهم في المتابعة والتواصل الدائمين مع الطلبة مما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق هذا التميز.

وأكد العقيد سالم سيف الكعبي مدير إدارة البعثات تسخير شرطة أبوظبي كافة الممكنات بكفاءة عالية، وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لكافة الدارسين والمبتعثين في مختلف التخصصات، وتنظيم الملتقيات التي تسهم في تواصل الدارسين وتكريم المتميزين منهم.