«أشغال الشارقة» تصدر تقريرها لعام 2024

الشارقة (وام)

أصدرت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، ممثلة بمركز الاتصال المؤسسي، تقريرها السنوي لعام 2024، الذي استعرض أبرز المبادرات والمشاريع والإنجازات التي حققتها الدائرة خلال العام الماضي، في مختلف القطاعات التابعة لها.

وتضمّن التقرير كلمة افتتاحية للمهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أوضح فيها أن إصدار التقرير يهدف إلى توثيق جهود الدائرة وإنجازاتها على مدار العام، وتقديم مرجع شامل للمتعاملين والمهتمين، يعكس التزام الدائرة بتعزيز الاستدامة والتميز.

وأكدت مريم المازمي، مدير مركز الاتصال المؤسسي بالدائرة، أن التقرير يعكس التزام الدائرة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية، واعتماد خطط مدروسة تتماشى مع المتغيرات والمتطلبات المستقبلية، مشيرة إلى أن الدائرة تستلهم رؤاها من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتسعى إلى تلبية تطلعات القيادة نحو أعلى مستويات الكفاءة والريادة.

وأضافت المازمي، أن التقرير يقدم صورة شاملة لمؤشرات الأداء المحققة خلال عام 2024، ويبرز نتائج الخطة الاستراتيجية، ويعكس حجم الجهود المبذولة في النهوض بمختلف القطاعات العمرانية، مشيرة إلى أن التقرير يشكل أداة تحليلية مهمة لصناع القرار والمستثمرين، بما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة.

واستعرض التقرير مشاريع إنشاء المباني والمرافق العامة، مثل مشروع مباني نادي الصقارين، وحدائق السيوح، وجامعة الذيد وأعمال الصيانة والاستدامة والديكور وتفعيل الشراكات المؤسسية فضلاً عن مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي، من بينها إنجاز محطة الذيد للصرف الصحي، وتنفيذ شبكات صرف صحي متكاملة في مناطق السويحات والرماقية، إلى جانب مشاريع أخرى تخدم أهداف التنمية الحضرية المستدامة.