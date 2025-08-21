الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

افتتاح توسعة شارع «الشيخ زايد» في عجمان لتسهيل الحركة المرورية

المشروع شمل إضافة حارة جديدة في كل اتجاه (من المصدر)
22 أغسطس 2025 01:11

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن سليم: بطولة العالم للراليات تملك لحظة تاريخية مدهشة
الإمارات تدين بشدة استهداف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

افتتحت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان، مشروع تطوير وتوسعة شارع الشيخ زايد في المقطع الممتد من تقاطع شارع الشيخ خليفة إلى جسر الروضة، بتكلفة بلغت 11 مليون درهم وبطول 3.7 كيلومتر، وذلك انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 لبناء شبكة نقل متكاملة ومستدامة.
وأوضح الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أنّ المشروع شمل إضافة حارة جديدة في كل اتجاه ليصبح إجمالي عدد الحارات أربعاً بدلاً من ثلاث، إلى جانب تنفيذ تحسينات متكاملة على شبكة تصريف مياه الأمطار وتطوير إنارة الطريق، بما ينسجم مع أعلى معايير السلامة والجودة.
وأشار المهيري إلى أنّ التوسعة ستسهم في تقليل زمن الرحلة بنسبة 35%، لينخفض متوسط زمن التنقل من 4.9 دقيقة إلى 3.2 دقيقة مع رفع الطاقة الاستيعابية للشارع بمقدار 1300 مركبة في الساعة لكل اتجاه، إضافة إلى رفع السعة الاستيعابية من 3900 مركبة في الساعة إلى 5200 في كل اتجاه.
وأضاف أنّ المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق في الإمارة.
من جانبه، أكد المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، أنّ المشروع سيسهم بشكل مباشر في تقليل الازدحام المروري وتحسين الانسيابية، لافتاً إلى أنّ فريق العمل حرص على إنجاز المشروع وفق جدول زمني محدد وبجودة عالية تواكب متطلبات التطوير العمراني المتسارع.
بدوره، أكد المقدم فؤاد يوسف الخاجة، رئيس قسم المرور والدوريات في شرطة عجمان، أنّ مشروع توسعة شارع الشيخ زايد سيُحدث نقلة نوعية في تعزيز الانسيابية المرورية وتسهيل التنقل اليومي للسكان وزوار الإمارة، بما يضمن تجربة قيادة أكثر أماناً وراحة لمستخدمي الطريق.

شارع الشيخ زايد
الحركة المرورية
الإمارات
عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
شرطة عجمان
البنية التحتية
آخر الأخبار
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
الرياضة
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
اليوم 17:29
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©