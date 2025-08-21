الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة لصعوبات التعلم» يُطلق حملة التوعية باضطراب فرط الحركة

«الشارقة لصعوبات التعلم» يُطلق حملة التوعية باضطراب فرط الحركة
22 أغسطس 2025 01:11

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن سليم: بطولة العالم للراليات تملك لحظة تاريخية مدهشة
الإمارات تدين بشدة استهداف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

أكمل مركز الشارقة لصعوبات التعلم، استعداداته لإطلاق حملته الوطنية الشاملة للتوعية بصعوبات التعلم واضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة، التي تمتد من سبتمبر إلى ديسمبر 2025، في مبادرة نوعية تُعد من أبرز المبادرات التربوية على مستوى الدولة، وتهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وتمكين المعلمين والأسر والمؤسسات من تقديم الدعم اللازم للطلبة من أصحاب هذه التحديات.
وتسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم التمكين بدلاً من الرعاية التقليدية، من خلال إشراك جميع فئات المجتمع في خلق بيئة تعليمية دامجة وشاملة، تدعم الطلبة ذوي صعوبات التعلم ليكونوا أفراداً منتجين ومؤثرين في مسيرة التنمية الوطنية.
وتتبنى الحملة نهجاً متكاملاً يقوم على عدة محاور، من بينها زيارات ميدانية مكثّفة للمؤسسات التعليمية والحكومية في مختلف إمارات الدولة، وتنفيذ ورش عمل تدريبية للكوادر التربوية، إلى جانب جلسات إرشادية مخصصة لأولياء الأمور، وذلك باستخدام أدوات توعوية مبتكرة مثل «مختبر محاكاة صعوبات التعلم»، و«الدليل المتكامل للخدمات المتكاملة لصعوبات التعلم وقصور الانتباه وفرط الحركة».
وأكدت الدكتورة هنادي السويدي، مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، أن الحملة تمثل ترجمة لرؤية المركز في تعزيز التمكين التربوي الشامل، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى إحداث تحوّل جذري في نظرة المجتمع إلى صعوبات التعلم، عبر اعتبارها تحديات يمكن تجاوزها من خلال الدعم المناسب والمبكر، وبما يضمن لكل طالب بيئة تعليمية محفزة تتيح له إطلاق قدراته وإبداعاته الكامنة.
وأوضحت السويدي، أن الحملة ستبدأ في شهر سبتمبر بمشاركة فاعلة في منتدى الاتصال الحكومي، فيما يخصّص شهر أكتوبر للتوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، من خلال أنشطة ميدانية وإعلامية مكثفة، تشمل إضاءة «نصب المخطوطة» في بيت الحكمة باللون البرتقالي، وتنفيذ مخططات توعوية في مواقع بارزة بالإمارة.

الإمارات
مركز الشارقة لصعوبات التعلم
فرط الحركة
هنادي السويدي
آخر الأخبار
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
الرياضة
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
اليوم 17:29
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©