علوم الدار

«إثراء» للتوظيف يستقطب 1000 باحث عن عمل

المعرض يعزز بناء رأس مال بشري وطني متخصص (وام)
22 أغسطس 2025 01:12

دبي (وام)

اختُتمت فعاليات النسخة التاسعة من معرض «إثراء» للتوظيف في إمارة دبي، الذي نظمه معهد الإمارات المالي بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي وكليات التقنية العليا ومجموعة الفطيم.
وشهد المعرض مشاركة 61 جهة حكومية وبنوكاً عاملة في الدولة وشركات تأمين والصرافة والتمويل، وسط إقبالاً لافتاً من الكوادر الوطنية الشابة، حيث استقطب أكثر من 1000 باحث عن عمل، وأتاح فرصاً مباشرة للتوظيف من خلال أكثر من 2000 مقابلة وظيفية فورية.
وأكد سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات المركزي، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، أن معرض «إثراء» يمثل محطة استراتيجية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى بناء رأس مال بشري وطني متخصص.
من جانبه، قال الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا: إن تمكين الشباب الإماراتي من الريادة في القطاعات الحيوية مثل القطاعات المالية والمصرفية يُعد جزءاً محورياً من رسالتنا.

