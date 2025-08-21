«روّاد التميُّز التربوي التنفيذي».. انطلاقة استراتيجية لتمكين المعلمين

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، إحدى مؤسسات إرث زايد الإنساني، بالتنسيق مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، برنامجاً تطويرياً نوعياً تحت عنوان «روّاد التميُّز التربوي التنفيذي»، وذلك في إطار شراكة استراتيجية، تهدف إلى تمكين نخبة من المعلمين الفائزين بالجائزة، وتعزيز دورهم في قيادة التغيير التربوي وإحداث الأثر الإيجابي، متسلّحين بأفضل المهارات والأدوات التعليمية وأرقى الممارسات المتبعة عالمياً.

وفي هذا السياق، استقبلت دولة الإمارات وفداً من المعلمين من مختلف الدول المشاركة في الجائزة، حيث انطلقت الزيارة التدريبية في إمارة أبوظبي، وشملت برنامجاً مكثفاً صُمّم ليربط بين التأهيل الأكاديمي والتجربة الثقافية التفاعلية.

كما تخلّل البرنامج زيارات ثقافية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية ومتحف اللوفر أبوظبي، بهدف إتاحة الفرصة للمعلمين للتعرف على ملامح الهوية الثقافية لدولة الإمارات، والتفاعل مع مفاهيم الإرث الحضاري والمعرفة والانفتاح، التي تشكّل جزءاً من الفلسفة التربوية، التي تنطلق منها الجائزة.

من جهته، شدّد الدكتور حمد أحمد الدرمكي، الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، على أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المعلمين وتطوير مهاراتهم ومعارفهم ليكونوا رواداً في القيادة التحويلية، قادرين على ابتكار حلول تعليمية مستدامة وأدوات تكنولوجية متطورة، وتنمية مهارات التفكير التحليلي، بما يسهم في بناء مجتمعات مؤثرة، تلهم الأجيال القادمة.

وقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي: «يعكس البرنامج نهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في التمكين التربوي لمستقبل التعليم، فقطاع التعليم قطاع متجدد بشكل مستمر، ويتطلب مهارات تربوية تكون على قدر كبير من التميز والمهنية، وهو ما يسعى إليه البرنامج الذي يضمن امتلاك المعلمين والتربويين لممارسات وأساليب التعليم الحديث، المدعوم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويعزّز من مبادئ التعلم مدى الحياة، والإبداع، والابتكار، والبحث العلمي».

ويمتد برنامج «روّاد التميز التربوي التنفيذي» على مدى أربعة أشهر، ويتكون من مرحلتين تكامليتين، تهدف كل منها إلى بناء وتفعيل كفاءات مهنية محددة ضمن سياق عملي يعكس احتياجات المعلمين الفائزين بالجائزة، ويمكّنهم من تطبيق المعارف والمهارات ضمن بيئاتهم الصفية والمدرسية.