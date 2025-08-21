الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«روّاد التميُّز التربوي التنفيذي».. انطلاقة استراتيجية لتمكين المعلمين

صورة جماعية خلال إطلاق البرنامج (من المصدر)
22 أغسطس 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن سليم: بطولة العالم للراليات تملك لحظة تاريخية مدهشة
الإمارات تدين بشدة استهداف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

أطلقت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، إحدى مؤسسات إرث زايد الإنساني، بالتنسيق مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، برنامجاً تطويرياً نوعياً تحت عنوان «روّاد التميُّز التربوي التنفيذي»، وذلك في إطار شراكة استراتيجية، تهدف إلى تمكين نخبة من المعلمين الفائزين بالجائزة، وتعزيز دورهم في قيادة التغيير التربوي وإحداث الأثر الإيجابي، متسلّحين بأفضل المهارات والأدوات التعليمية وأرقى الممارسات المتبعة عالمياً.
وفي هذا السياق، استقبلت دولة الإمارات وفداً من المعلمين من مختلف الدول المشاركة في الجائزة، حيث انطلقت الزيارة التدريبية في إمارة أبوظبي، وشملت برنامجاً مكثفاً صُمّم ليربط بين التأهيل الأكاديمي والتجربة الثقافية التفاعلية.
كما تخلّل البرنامج زيارات ثقافية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية ومتحف اللوفر أبوظبي، بهدف إتاحة الفرصة للمعلمين للتعرف على ملامح الهوية الثقافية لدولة الإمارات، والتفاعل مع مفاهيم الإرث الحضاري والمعرفة والانفتاح، التي تشكّل جزءاً من الفلسفة التربوية، التي تنطلق منها الجائزة.
من جهته، شدّد الدكتور حمد أحمد الدرمكي، الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، على أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المعلمين وتطوير مهاراتهم ومعارفهم ليكونوا رواداً في القيادة التحويلية، قادرين على ابتكار حلول تعليمية مستدامة وأدوات تكنولوجية متطورة، وتنمية مهارات التفكير التحليلي، بما يسهم في بناء مجتمعات مؤثرة، تلهم الأجيال القادمة.
وقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي: «يعكس البرنامج نهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في التمكين التربوي لمستقبل التعليم، فقطاع التعليم قطاع متجدد بشكل مستمر، ويتطلب مهارات تربوية تكون على قدر كبير من التميز والمهنية، وهو ما يسعى إليه البرنامج الذي يضمن امتلاك المعلمين والتربويين لممارسات وأساليب التعليم الحديث، المدعوم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويعزّز من مبادئ التعلم مدى الحياة، والإبداع، والابتكار، والبحث العلمي».
ويمتد برنامج «روّاد التميز التربوي التنفيذي» على مدى أربعة أشهر، ويتكون من مرحلتين تكامليتين، تهدف كل منها إلى بناء وتفعيل كفاءات مهنية محددة ضمن سياق عملي يعكس احتياجات المعلمين الفائزين بالجائزة، ويمكّنهم من تطبيق المعارف والمهارات ضمن بيئاتهم الصفية والمدرسية.

جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم
الإمارات
كلية الإمارات للتطوير التربوي
آخر الأخبار
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
الرياضة
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
اليوم 17:29
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©