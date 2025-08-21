«تنمية المجتمع» وأوقاف دبي تطلقان «العودة للمدارس»

دبي (وام)

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالشراكة مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي مبادرة «العودة للمدارس» للعام الدراسي 2025-2026.

وأكد علي القاسم، مدير إدارة المنافع والتمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الهيئة على أن تكون بداية العام الدراسي فرصة متكافئة لكل طفل دون أن تكون الظروف المادية عائقاً أمام مسيرته التعليمية.

من جانبه أوضح عمر جمعة المازمي، مدير إدارة، أن تخصيص أكثر من مليون درهم لدعم القصر في بداية العام الدراسي يعكس التزام المؤسسة بتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.