مطار الشارقة يحتفي بالطلاب

الشارقة (الاتحاد)

ينظّم مطار الشارقة الدولي فعاليته السنوية «العودة إلى المدارس» احتفاءً بالأطفال المسافرين القادمين مع عائلاتهم من خارج الدولة، وذلك مع اقتراب انتهاء الإجازة الصيفية وبداية الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2025-2026، بهدف إدخال البهجة إلى نفوسهم وتقديم تجربة سفر متكاملة تناسب مختلف الأعمار وتواكب المواسم والمناسبات.

وتقام الفعالية خلال الفترة من 21 وحتى 24 أغسطس الجاري، وتشمل مجموعة من الأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال، منها الرسم على الوجوه وتوزيع الهدايا فور وصولهم إلى المطار، بما يضفي أجواء مبهجة ويحفّزهم لبداية العام الدراسي الجديد بروح إيجابية.