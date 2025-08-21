«دو» و«معاً» تتعاونان لدعم مرضى السرطان

أبوظبي (وام)

أعلنت «دو» عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 3 ملايين درهم لدعم مرضى السرطان المحتاجين، وذلك بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية -«معاً»، القناة الرسمية لجمع المساهمات المالية المجتمعية من الشركات والأفراد في أبوظبي حيث سيُخصص هذا التمويل لتوفير العلاج والأدوية الطبية الضرورية، وخدمات الرعاية الصحية للمرضى، فضلاً عن تقديم البرامج التي تهدف إلى تحسين النتائج العلاجية.

جاء الإعلان بحضور المهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تأكيداً على التزام الحكومة بدعم المبادرات الصحية المجتمعية وتعزيز دورها في تحسين حياة الأفراد.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: إنه من خلال التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية - (معاً)، تُقدّم (دو) دعماً مؤسسياً ملموساً لمرضى السرطان وأسرهم.