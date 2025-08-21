الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أقدر» يختتم البرنامج التدريبي للسلامة الرقمية

«أقدر» يختتم البرنامج التدريبي للسلامة الرقمية
22 أغسطس 2025 01:11

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن سليم: بطولة العالم للراليات تملك لحظة تاريخية مدهشة
الإمارات تدين بشدة استهداف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

اختتم برنامج خليفة للتمكين «اقدر» أنشطة البرنامج التدريبي حول السلامة الرقمية لمقدمي الرعاية للأطفال، والذي نظّمه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة ضمن إطار الحملة الوطنية للتوعية بأمن المعلومات، فيما جرى تنظيم حفل تكريم تقديراً لجهود كل من أسهم في نجاح البرنامج التدريبي.
وشهدت الفعالية تنظيم ورشة تدريبية بعنوان «تعزيز السلامة الرقمية للأطفال»، وحفل تكريم احتفاءً بالمشاركين الذين اجتازوا بنجاح اختبار ثقافة التواصل الإلكتروني (سايبر سي 3). وتم تكريم الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بصفتها الشريك الأساسي للبرنامج التدريبي، تقديراً لدورها الفاعل في إنجاح المبادرة وجهودها المبذولة لتعزيز الوعي الرقمي لدى مقدمي الرعاية.
وأعرب العقيد الدكتور محمد الهرمودي، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «اقدر»، عن حرص البرنامج على العمل بشكل تكاملي مع الشركاء في سبيل تمكين جميع فئات المجتمع ورفع مستوياتهم وقدراتهم في السلامة الرقمية، مؤكّداً أن البرنامج التدريبي بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة حقّق نجاحاً في تأهيل المشاركين ومقدمي الرعاية للأطفال في مجالات الأمن الرقمي والسيبراني وتحصينهم من مخاطر استخدام العالم الرقمي.
ومن جهتها، قالت الدكتورة ميرا سعيد الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة: نؤمن في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بأن التمكين الرقمي لمقدمي الرعاية هو استثمار في تعزيز أمان الطفولة ومستقبل مجتمعنا.

برنامج خليفة للتمكين
الإمارات
السلامة الرقمية
السلامة الرقمية للطفل
البرنامج التدريبي
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة
آخر الأخبار
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
الرياضة
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
اليوم 17:29
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©