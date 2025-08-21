«أقدر» يختتم البرنامج التدريبي للسلامة الرقمية

أبوظبي (وام)

اختتم برنامج خليفة للتمكين «اقدر» أنشطة البرنامج التدريبي حول السلامة الرقمية لمقدمي الرعاية للأطفال، والذي نظّمه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة ضمن إطار الحملة الوطنية للتوعية بأمن المعلومات، فيما جرى تنظيم حفل تكريم تقديراً لجهود كل من أسهم في نجاح البرنامج التدريبي.

وشهدت الفعالية تنظيم ورشة تدريبية بعنوان «تعزيز السلامة الرقمية للأطفال»، وحفل تكريم احتفاءً بالمشاركين الذين اجتازوا بنجاح اختبار ثقافة التواصل الإلكتروني (سايبر سي 3). وتم تكريم الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بصفتها الشريك الأساسي للبرنامج التدريبي، تقديراً لدورها الفاعل في إنجاح المبادرة وجهودها المبذولة لتعزيز الوعي الرقمي لدى مقدمي الرعاية.

وأعرب العقيد الدكتور محمد الهرمودي، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «اقدر»، عن حرص البرنامج على العمل بشكل تكاملي مع الشركاء في سبيل تمكين جميع فئات المجتمع ورفع مستوياتهم وقدراتهم في السلامة الرقمية، مؤكّداً أن البرنامج التدريبي بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة حقّق نجاحاً في تأهيل المشاركين ومقدمي الرعاية للأطفال في مجالات الأمن الرقمي والسيبراني وتحصينهم من مخاطر استخدام العالم الرقمي.

ومن جهتها، قالت الدكتورة ميرا سعيد الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة: نؤمن في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بأن التمكين الرقمي لمقدمي الرعاية هو استثمار في تعزيز أمان الطفولة ومستقبل مجتمعنا.