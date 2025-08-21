جامعة الفجيرة تبحث استراتيجيتها وخططها المستقبلية

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت جامعة الفجيرة، أمس، المؤتمر السنوي للجامعة بالفجيرة، بحضور أعضاء من مجلس الأمناء، وبمشاركة النواب والطاقم الأكاديمي والإداري بالجامعة.

عرض في كلمته الرئيسية الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، الذي افتتح المؤتمر السنوي بعنوان «المستقبل يشرق من هنا»، تلتها عدد من أوراق الأعمال الاستراتيجية في الشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية، إلى جانب الجلسات الفرعية، واختتمت أعمال المؤتمر بالجلسة المسائية المفتوحة، والتي كرست لمناقشة قضايا التحول الرقمي في التعليم والتُعلم بالتركيز على محاور الذكاء الاصطناعي في التعليم .