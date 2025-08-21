الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تنظيم فعالية «الظفرة برؤية شبابها» في مدينة زايد

مشاركون في «الظفرة برؤية شبابها» في صورة جماعية (من المصدر)
22 أغسطس 2025 01:11

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نظّم مجلس شباب الظفرة، خلوة شبابية بعنوان «الظفرة برؤية شبابها»، بحضور أعضاء المجالس الشبابية وشبان وشابات من المنطقة، لصياغة استراتيجيات ومبادرات تخدم الظفرة، وفتح باب النقاش والحوار لتبادل المعرفة والبحث عن سبل التعاون بين الشباب في مختلف المؤسسات.
وتُعتبر الخلوة التي أُقيمت في مقر التنمية الأسرية في مدينة زايد، أول مبادرة من نوعها، حيث جمعت أكثر من 50 شاباً وفتاة ناقشوا خلالها مواضيع مختلفة منها الصحة والمجتمع، التعليم، وغيرها من المواضيع.
وشهد اللقاء، حضور أعضاء مجالس الشباب المؤسسية التي يتم العمل على تأسيسها بهدف دعم أجندة الشباب الوطنية.
وقالت لطيفة المنصوري، رئيسة مجلس شباب الظفرة، إن اللقاء تضمن عرض مبادرة توظيف شباب منطقة الظفرة التي تهدف إلى خفض البطالة، تنمية مهارات المواطنين، تحقيق التنمية المستدامة، تحفيز الشركات على التوطين، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

