الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«حكماء المسلمين» يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد في نيجيريا

شعار مجلس حكماء المسلمين
21 أغسطس 2025 23:26

أبوظبي (وام)
أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في شمال نيجيريا، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص الأبرياء.
وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم، رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية، التي تنهى عن المساس بدُور العبادة، وتدعو إلى حمايتها وصونها واحترامها، مطالباً بضرورة التصدي بحزم للجماعات المتطرفة التي تسعى لنشر الدمار، والخراب، وزعزعة الأمن، والاستقرار، وتعزيز الجهود لمواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم الحوار، والتسامح، والتعايش، والسلام.
وأعرب المجلس عن خالص التعازي لنيجيريا قيادة وشعباً في ضحايا هذا الهجوم الغادر، سائلاً المولى عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

