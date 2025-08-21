الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفير الإمارات يلتقي وزير دفاع بنين ويبحث التعاون الثنائي

محمد سعيد الكعبي لدى لقائه فورتوني آلان نواتين (وام)
22 أغسطس 2025 01:11

كوتونو (وام)

التقى محمد سعيد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين، معالي فورتوني آلان نواتين، وزير الدفاع الوطني البنيني، بمقر وزارة الدفاع في كوتونو، حيث جرى استعراض التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويره، إلى جانب مناقشة واستعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
وخلال اللقاء، سلم الكعبي، معالي وزير الدفاع البنيني، دعوة موجهة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لحضور معرض دبي للطيران الذي سينعقد في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025 في دبي، حيث أعرب معالي نواتين عن شكره وتقديره للدعوة. 
وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأكدا حرصهما على مواصلة التنسيق والجهود لتعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة.

