السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي و«الدفاع المدني» تسعدان المرضى في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية

شرطة أبوظبي و«الدفاع المدني» تسعدان المرضى في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية
22 أغسطس 2025 14:37

أسعدت شرطة أبوظبي ممثلة في إدارة المرور والدوريات الأمنية منطقة العين وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، المرضى والمراجعين في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية تزامنًا مع مبادرة يوم سعادة المرضى من خلال توزيع الهدايا والبروشورات الرقمية، إلى جانب الحقائب المدرسية على الأطفال في أجواء إنسانية عكست حرص الجهتين على تعزيز قيم السعادة المجتمعية.
وعزز فرع التوعية والتثقيف المروري بإدارة المرور والدوريات الأمنية الوعي المروري لدى المرضى والمراجعين من خلال تعريفهم بالقوانين واللوائح المرورية، والتعريف بدورية الطفل ومحتوياتها ودورها في تثقيف النشء على السلوكيات الإيجابية في الطرق.
كما شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني في توعية المرضى والمراجعين عبر تقديم إرشادات حول السلامة من الحرائق، ونصائح الإسعافات الأولية إلى جانب تعريف الأطفال بطبيعة عمل رجال الإطفاء والإنقاذ، ومهامهم الميدانية الخطرة في حماية الأرواح والممتلكات، وكيفية استخدام طفايات الحريق.
وكرمت إدارة مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية في ختام المبادرة شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تقديرًا لجهودهما المتميزة في تنظيم مثل هذه المبادرات الإنسانية والتوعوية التي تسهم في إسعاد المرضى ورفع مستوى الوعي المروري والمجتمعي حفاظًا على سلامتهم.

