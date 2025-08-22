السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا

أبوظبي
22 أغسطس 2025 17:28

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائم أحياناً جنوباً.
وأفاد المركز، في نشرته اليومية، بأن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال النهار، مثيرة الغبار، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س. 
يكون الموج خفيفا إلى متوسط أحيانا في الخليج العربي، وخفيفا في بحر عمان.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                 الحرارة العظمى  الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى    الرطوبة الصغرى
أبوظبي                  40 32 65 30
دبي                       39 32 85 35
الشارقة                   40 33 75 30
عجمان                    37 33 80 35
أم القيوين                 39 31 80 45
رأس الخيمة              40 32 70 30
الفجيرة                    34 31 70 25
العـين                      41 28 50 25
ليوا                         43 31 65 20
الرويس                    42 32 65 25
السلع                       41 32 60 20
دلـمـا                       41 34 70 25
طنب الكبرى              36 33 85 40
طنب الصغرى            36 33 85 40
أبو موسى                  36 33 85 50 

 

المصدر: وام
