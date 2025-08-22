السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تُنفذ الإنزال الجوي للمساعدات رقم 78 لدعم غزة

الإمارات تُنفذ الإنزال الجوي للمساعدات رقم 78 لدعم غزة
22 أغسطس 2025 21:03

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أتمت اليوم تنفيذ عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 78 في إطار عملية "طيور الخير"، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وبمشاركة كل من: ألمانيا، هولندا وفرنسا.

شملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجمعيات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

مع إتمام هذا الإنزال، بلغ إجمالي المساعدات الجوية، التي قدمتها الإمارات ضمن هذه العملية، أكثر من 4044 طنا، تشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، مما يعكس التزامها الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

تُبرز هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في العمل الإغاثي الدولي، من خلال تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز ثقافة العطاء لتخفيف معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.

المصدر: وام
الإمارات
إنزال جوي
إسقاط جوي
مساعدات إنسانية
قطاع غزة
غزة
