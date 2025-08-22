درس «مروري» لسائقي ومشرفي حافلات مدارس أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، ورشة توعوية، استهدفت سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز أعلى معايير السلامة المرورية، وضمان نقل الطلبة بأمان مع بداية العام الدراسي الجديد في أبوظبي.

وأثنى العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية على الجهود المبذولة في تنظيم الورشة، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تسهم في نشر الثقافة المرورية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى السائقين والمشرفين، بما ينعكس إيجابياً على سلامة الطلبة.