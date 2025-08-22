«تريندز» يوقِّع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون البحثي والإعلامي

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في مصر، ثلاث مذكرات تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وشبكة ميديا فيرس للذكاء الاصطناعي والإعلام، ومنصة «أهل الميديا» الإخبارية، وذلك بهدف تعزيز التعاون البحثي والإعلامي والأكاديمي، وإنتاج بحوث ودراسات علمية ومعرفية مشتركة.

وتسعى المذكرات الثلاث، التي وقعها «تريندز» في ختام مشاركته في النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 2025، إلى التعاون المستدام في مجال التدريب والتطوير والاستشارات المتخصصة، فضلاً عن تبادل الخبرات الأكاديمية والمعرفية والإعلامية، بما يخدم مسيرة البحث العلمي.



تطوير برامج مشتركة

قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن توسيع نطاق التعاون والشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والإعلامية، يهدف إلى دعم المعرفة وخلق حراك تنموي وفكري متكامل، يربط بين البحث العلمي والإعلام والتكنولوجيا الحديثة، مضيفاً أن هذا الحراك يقوده الباحثون والإعلاميون الشباب لتحقيق اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار، والإعلام المسؤول والهادف والقادر على قيادة التحول الرقمي.

وذكر أن توقيع المذكرات الثلاث يأتي من منطلق حرص «تريندز» على تعزيز وتنويع الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية، مما يفتح المجال لتطوير برامج أكاديمية وبحثية وإعلامية مشتركة، تركّز على القضايا الإقليمية والدولية، خاصة التغير المناخي، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتقنية والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب العمل على إعداد برامج تدريبية متخصصة، بالتعاون مع معهد تريندز الدولي للتدريب، تستهدف الشباب للارتقاء بمستوياتهم الإبداعية والمعرفية.



تبادل المعارف والخبرات

بدوره، أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن توقيع اتفاقية التعاون مع «تريندز» يشكّل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين الأوساط الأكاديمية والبحثية على المستويين الإقليمي والدولي.