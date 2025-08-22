السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يوقِّع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون البحثي والإعلامي

خلال توقيع اتفاقيات التعاون بين الجانبين (من المصدر)
23 أغسطس 2025 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«قمة الإبداع» تتبنى مبادرة إماراتية لوقف التشاحن الإلكتروني
شباب «تريندز» يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تغيير المشهد الإعلامي والبحثي

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في مصر، ثلاث مذكرات تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وشبكة ميديا فيرس للذكاء الاصطناعي والإعلام، ومنصة «أهل الميديا» الإخبارية، وذلك بهدف تعزيز التعاون البحثي والإعلامي والأكاديمي، وإنتاج بحوث ودراسات علمية ومعرفية مشتركة.
وتسعى المذكرات الثلاث، التي وقعها «تريندز» في ختام مشاركته في النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 2025، إلى التعاون المستدام في مجال التدريب والتطوير والاستشارات المتخصصة، فضلاً عن تبادل الخبرات الأكاديمية والمعرفية والإعلامية، بما يخدم مسيرة البحث العلمي.

تطوير برامج مشتركة
قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن توسيع نطاق التعاون والشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والإعلامية، يهدف إلى دعم المعرفة وخلق حراك تنموي وفكري متكامل، يربط بين البحث العلمي والإعلام والتكنولوجيا الحديثة، مضيفاً أن هذا الحراك يقوده الباحثون والإعلاميون الشباب لتحقيق اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار، والإعلام المسؤول والهادف والقادر على قيادة التحول الرقمي.
وذكر أن توقيع المذكرات الثلاث يأتي من منطلق حرص «تريندز» على تعزيز وتنويع الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية، مما يفتح المجال لتطوير برامج أكاديمية وبحثية وإعلامية مشتركة، تركّز على القضايا الإقليمية والدولية، خاصة التغير المناخي، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتقنية والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب العمل على إعداد برامج تدريبية متخصصة، بالتعاون مع معهد تريندز الدولي للتدريب، تستهدف الشباب للارتقاء بمستوياتهم الإبداعية والمعرفية.

تبادل المعارف والخبرات
بدوره، أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن توقيع اتفاقية التعاون مع «تريندز» يشكّل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين الأوساط الأكاديمية والبحثية على المستويين الإقليمي والدولي.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
الشباب العربي
الإبداع الإعلامي
محمد العلي
إسماعيل عبد الغفار
آخر الأخبار
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
الرياضة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
اليوم 09:05
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
علوم الدار
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
اليوم 09:04
تشيلسي يُعمق «شعور القلق» في وستهام بـ «خماسية»!
الرياضة
تشيلسي يُعمق «شعور القلق» في وستهام بـ «خماسية»!
اليوم 09:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©