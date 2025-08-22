السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«قمة الإبداع» تتبنى مبادرة إماراتية لوقف التشاحن الإلكتروني

خلال تكريم فضيلة المعيني (وام)
23 أغسطس 2025 00:58

العلمين (وام)

أعلنت قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي في ختام أعمال نسختها الثانية، أول أمس، التي عقدت بمدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية، عن تبني المبادرة التي تقدمت بها جمعية الصحفيين الإماراتية، خلال القمة، تحت شعار (#تبليك_بدون_تعليق)، وتهدف إلى وقف التشاحن والإساءات الإلكترونية، وعدم الانجرار وراء حملات التنمر واللجان الإلكترونية.
وتقوم المبادرة، التي أطلقها معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، على تشجيع المستخدمين على مواجهة أي إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالـ«بلوك» فقط، من دون الدخول في سجالات أو تغذية المحتوى السلبي، وذلك بعد نجاحها محلياً قبل أن يتم تعميمها عربياً.
واستعرضت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، المبادرة أمام الحضور، حيث لاقت ترحيباً واسعاً وتبنياً من القمة.
وخرجت القمة بعدد من التوصيات المهمة لتعزيز دور الشباب العربي في المشهد الإعلامي، أبرزها تعزيز دور الشباب العربي في الإعلام عبر منصات تفاعلية حديثة، وإطلاق برامج تدريبية مشتركة بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية لإعداد جيل جديد من الإعلاميين.
وأوصى المشاركون بأهمية دعم الإعلام السياحي بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، لزيادة الترويج السياحي العربي عالمياً، وتبني مبادرات شبابية مبتكرة مثل «إعلاميون إماراتيون مسؤولون»، ومبادرة «التبليك من دون تعليق»، لتعزيز الاستخدام الآمن للتواصل الاجتماعي، وإشراك القطاع الخاص في رعاية المبادرات الشبابية لضمان الاستدامة.
وكرَّم الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال الحفل الختامي للقمة، عدداً من المشاركين والداعمين.
وأشاد بجهود القائمين كافة على تنظيم القمة من أكاديميين وطلاب، مؤكداً أن هذه الفعاليات جزء من رؤية الأكاديمية لدعم الشباب العربي في مختلف المجالات، كما أكد أهمية الشراكات الإعلامية المستقبلية، التي تم التوصل إليها خلال القمة، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تفتح المجال لفرص جديدة للمحتوى العربي الهادف.

