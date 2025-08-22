السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل عمليات إخماد حرائق الغابات في ألبانيا

22 أغسطس 2025 21:42

يواصل فريق الإنقاذ الإماراتي جهوده لإخماد حرائق الغابات الواسعة المندلعة في عدة مناطق بجمهورية ألبانيا، حيث نفذ حتى اليوم 21 طلعة جوية متخصصة باستخدام طائرتين من طراز «بلاك هوك».
تضمنت عمليات إخماد الحرائق 419 عملية إسقاط مائي دقيقة على بؤر النيران، استخدمت خلالها ما يزيد على 737 ألف كيلو جرام من المياه، مما ساهم بشكل كبير في احتوائها والحد من انتشارها.

تأتي هذه الجهود النوعية رغم التحديات الميدانية الكبيرة التي يواجهها الفريق، والمتمثلة في الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والطبيعة الجغرافية الوعرة للمناطق المتضررة، وتتم العمليات بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع السلطات الألبانية المختصة.

كان الفريق قد باشر مهامه في منطقة غابات «قرامش» والمناطق المجاورة، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لدعم جمهورية ألبانيا في السيطرة على حرائق الغابات.

تتواصل الاجتماعات التنسيقية بين الفريق الإماراتي والمسؤولين في ألبانيا، لوضع الخطط اللازمة التي تضمن تسريع وتيرة عمليات الإطفاء، بالتزامن مع المراقبة الميدانية المستمرة للمناطق التي تم إخماد النيران فيها لمنع تجددها.

المصدر: وام
الإمارات
فريق الإنقاذ الإماراتي
ألبانيا
حرائق غابات
