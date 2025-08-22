السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إقامة دبي» تشارك في حملة «ثلاجة الفريج»

التزام دبي بتعزيز جودة الحياة وضمان بيئة عمل آمنة (من المصدر)
23 أغسطس 2025 00:58

دبي (وام)

شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، في النسخة الثانية من حملة «ثلاجة الفريج» التي أطلقتها «فرجان دبي» في 23 يونيو الماضي بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبالتعاون مع مؤسسة «سقيا الإمارات» وبنك الإمارات للطعام، بهدف توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، للتخفيف من تأثيرات حرارة الصيف عليهم، وتعزيز قيم التكافل والتراحم في مجتمع دبي.
وتستهدف الحملة، التي تستمر حتى 23 أغسطس الجاري، عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة مثل الجفاف والإجهاد الحراري. 
وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، أن حملة «ثلاجة الفريج» تمثل نموذجاً مضيئاً لقيم العطاء والتكافل المتأصلة في مجتمع دبي، وتجسد رؤية «إقامة دبي» في أن تكون مؤسسةً رائدة في خدمة الإنسان قبل أي شيء آخر.
وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على توزيع المياه والعصائر والمثلجات، بل تحمل في جوهرها أيضاً رسالة إنسانية أعمق، تعكس الاحترام والتقدير لفئة العمال الذين يسهمون يومياً في بناء وازدهار المدينة والحفاظ على نظافتها ورونقها، مؤكداً أن دعم هذه الفئة جزء من التزام دبي بتعزيز جودة الحياة وضمان بيئة عمل آمنة وشاملة للجميع.
وأضاف: أن مشاركة «إقامة دبي» في الحملة تأتي امتداداً لمسؤوليتها المجتمعية ودورها الحيوي في ترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع، وذلك في إطار فعاليات «عام المجتمع»، من خلال مبادرات نوعية تُسهم في تحقيق الأمن المجتمعي وتعزيز التلاحم بين مختلف شرائحه.
من جانبه، ثمّن إبراهيم البلوشي مدير إدارة الشركات والاستدامة في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مشاركة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي في حملة «ثلاجة الفريج»، مشيراً إلى أن الزخم الكبير الذي تحظى به الحملة في نسختها الثانية، يرسم صورة مشرقة عن الوجه الإنساني لمجتمع دبي.
وقال: إن الحملة في نسختها الثانية تواصل تحقيق نجاحات قياسية من حيث معدل توزيع عبوات المياه والعصائر والمثلجات على العمال، وحجم التفاعل المجتمعي معها، مما يؤكد حرص مختلف الشرائح والمؤسسات على دعم الحملة للوصول إلى مستهدفاتها، ومساندة العمال والاهتمام بصحتهم وتحسين شروط حياتهم.

دبي
الإمارات
إقامة دبي
الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب
مبادرات محمد بن راشد العالمية
مؤسسة سقيا الإمارات
سقيا الإمارات
بنك الإمارات للطعام
حرارة الصيف
العمال
العمالة المساعدة
الإجهاد الحراري
الإنهاك الحراري
