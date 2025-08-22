السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مستشفى الفجيرة ينقذ حياة مريضة تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة

مستشفى الفجيرة (من المصدر)
23 أغسطس 2025 00:59

دبي (الاتحاد)
في إنجاز طبي جديد يعكس جاهزية منظومة الطوارئ وسرعة الاستجابة، نجح الفريق الطبي في مستشفى الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إنقاذ حياة مريضة بعد تعرضها لتوقف مفاجئ في القلب لمدة استمرت نحو 40 دقيقة، إثر إصابتها بجلطة قلبية حادة استدعت إسعافها إلى قسم الطوارئ في المستشفى.

وأكّد الدكتور أحمد عبيد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة، أن هذا الإنجاز يجسد كفاءة الكوادر الطبية في المستشفى وقدرتها على التعامل مع الحالات المعقدة في ظروف دقيقة، مضيفاً: «يعكس هذا النجاح روح الفريق الواحد والاستجابة السريعة في التعامل مع الحالات الحرجة، ويجسد التزامنا بتقديم رعاية صحية متقدمة وآمنة للمرضى، كما يعزز مكانة المستشفى مركزاً متخصصاً في الرعاية القلبية، بفضل ما يتميز به من تجهيزات طبية وتكنولوجيا ذكية تدعم الاستجابة الفعالة والناجحة».

من جهته، أوضح الدكتور ثائر خزيم، رئيس قسم القلب في مستشفى الفجيرة، أن التنسيق الفوري بين الفرق الطبية كان عاملاً حاسماً في إنقاذ الحالة، مضيفاً: «نتيجة الاستجابة الفورية وتكامل الجهود، تمكنّا من إنقاذ المريضة رغم التوقف القلبي المطوّل، وهو ما ساهم في نجاح العلاج والتعافي الكامل دون مضاعفات».

مستشفى الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
السكتة القلبية
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
أحمد الخديم
الجلطات القلبية
الجلطات والسكتات
الرعاية الصحية
