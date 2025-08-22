وفد من الدفاع المدني يزور «دبي الصحية»

دبي (الاتحاد)

زار وفد رفيع المستوى من القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، مؤسسة «دبي الصحية»، حيث اطّلع على تجربتها الرائدة كأول نظام صحي أكاديمي متكامل.

وجرى خلال الزيارة، بحث سبل التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، كما تم استعراض أبرز الخطط والمبادرات المستقبلية لـ«دبي الصحية»، الرامية إلى الارتقاء بصحة الإنسان، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في خدمات الرعاية الصحية.

وترأس الوفد، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، وضم كلاً من: اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام، والمقدم الدكتورعيسى أحمد المطوع، مساعد القائد العام للخدمات الذكية.

وكان في استقبال الوفد، الدكتورعامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، كما حضر اللقاء عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في المؤسسة، والدكتور عمر المرزوقي، المدير التنفيذي لمستشفى دبي، والدكتور منصور نظري، رئيس طب التخدير.

وشملت جولة الوفد، «مركز العمليات الصحية»، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، إضافة إلى «البنك الحيوي» الذي يضم أحدث التقنيات في حفظ العينات الوراثية ويدعم البحوث الطبية.

وأشاد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي بجهود «دبي الصحية» في الارتقاء بصحة الإنسان، عبر تبنيها أحدث المعايير العالمية واعتمادها أفضل الممارسات الطبية، بما يجسد حرصها على تطوير منظومة طبية تواكب تطلعات المجتمع.

من جانبه، أعرب الدكتور عامر شريف عن اعتزازه بزيارة الوفد، مؤكداً أنها تجسد التعاون البنّاء بين «دبي الصحية» والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، وتمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل في مجالات السلامة، بما يوفر بيئة عمل مناسبة للكوادر الطبية، ويدعم جهود الارتقاء بتجربة المريض، بما يتماشى مع عهد «دبي الصحية»، «المريض أولاً».