«أبوظبي للطفولة المبكرة» تُطلق دليلاً لدعم الصحة النفسية للأطفال والأُسر

هالة الخياط (أبوظبي)

أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، دليلاً إرشادياً جديداً يهدف إلى تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي بأهمية الصحة النفسية للأطفال، وتزويد الآباء ومقدمي الرعاية بمجموعة من الأدوات العملية لمساندة الأبناء في مختلف مراحل نموهم.

ويأتي الدليل الذي حمل عنوان «دعم الصحة النفسية لطفلكم»، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى بناء بيئة صحية متكاملة، تضمن رفاهية الأطفال وتنمي قدراتهم العاطفية والاجتماعية.

ويوضح الدليل أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، فهي تعكس قدرة الطفل على التعامل مع ضغوط الحياة اليومية والتكيف مع التغيرات، كما تشكّل أساساً لبناء شخصية متوازنة ومبدعة في المستقبل.

ويؤكد أن تجاهل العلامات المبكرة للمشكلات النفسية قد يؤدي إلى تفاقمها بمرور الوقت، مما يستدعي تدخلاً مبكراً وفعّالاً من الأسرة والمجتمع.



مؤشرات تستدعي الانتباه

يُبرز الدليل مجموعة من السلوكيات التي قد تكون طبيعية في مراحل عمرية معينة، مقابل إشارات إن ظهرت على الطفل ينبغي التعامل معها بجدية.

ففي مرحلة الطفولة المبكرة مثلاً، قد يكون الانفعال الشديد أو التعلق المفرط بالوالدين أمراً طبيعياً، ولكن استمرار هذه السلوكيات بشكل مفرط قد يكون دلالة على قلق يحتاج إلى متابعة.

أما في مرحلة المراهقة، فإن العزلة الاجتماعية الحادة أو التغير المفاجئ في الأداء الدراسي أو الاهتمامات قد تشير إلى اضطرابات نفسية تحتاج إلى تدخل مختص.



اضطرابات شائعة

يلفت الدليل إلى بعض الاضطرابات الأكثر شيوعاً بين الأطفال مثل اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، والقلق، واضطرابات المزاج، واضطرابات الأكل.

ويشدد على أهمية أن يكون الآباء على دراية بالعلامات المرتبطة بهذه الحالات، وألا يترددوا في طلب الدعم المتخصّص في حال استمرار الأعراض أو تفاقمها.

وخصّص الدليل فصلاً لطرق التواصل الصحي مع الأطفال، مؤكداً أن الحوار المفتوح والاستماع الفعّال يساعدان الطفل على التعبير عن مشاعره دون خوف.

كما يشجع الوالدين على طرح أسئلة مفتوحة مثل: «كيف كان شعورك اليوم؟».



الدعم المتخصّص

يشدد الدليل على ضرورة اللجوء إلى المتخصصين عند الحاجة، سواء أطباء الأطفال، أو أطباء الطب النفسي للأطفال، أو الأخصائيين النفسيين والسلوكيين.

ويوصي الآباء بالتحضير المسبق قبل زيارة المختص عبر تدوين الملاحظات، وفهم طبيعة التشخيص، ومناقشة خيارات العلاج المختلفة، إضافة إلى أهمية المتابعة بعد الجلسة لضمان استمرارية التحسن.

ولأن الصحة النفسية للأسرة تبدأ من المربّين أنفسهم، يقدم الدليل نصائح عملية للآباء تشمل: الاهتمام بالنوم والتغذية الصحية، وممارسة الرياضة أو الهوايات المهدئة، وتنظيم الوقت لتقليل مصادر التوتر، والحفاظ على شبكة علاقات اجتماعية داعمة.



موارد داعمة

حرصت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تزويد الدليل بقائمة موارد ومراكز دعم محلية وعالمية، مثل منصات MindTales، Pura، و«تكلّم»، إلى جانب مراكز صحية متخصصة في أبوظبي مثل مركز «سكينة»، و«هيلث بلس»، وذلك لتسهيل وصول الأسر إلى خدمات الدعم النفسي عند الحاجة.

وأكدت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن إصدار هذا الدليل يأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية للأطفال والأسر، عبر برامج توعوية وأدوات عملية، مشددة على أن «الاستثمار في الصحة النفسية للأطفال هو استثمار في مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمجتمع»، داعية الآباء إلى الاطلاع على الدليل والمشاركة في الاستبيان المخصص لتقييم المحتوى وتطوير مبادرات أكثر فاعلية في المستقبل.