«ظلاً وأجراً».. مبادرة لشرطة دبي تُعزز وعي العمال

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والفريق التطوعي لمبادرة «الشرطي جارك»، ومركز شرطة الموانئ، مبادرة «ظلاً وأجراً»، في مرفأ ديرة، وتهدف إلى تعزيز وعي العمال بمخاطر التواجد في مناطق الحرارة العالية، إلى جانب توزيع مظلات عليهم لاستخدامها في حال تنقلهم من مكان إلى آخر؛ تفادياً للتعرض للإجهاد الحراري، بحضور العقيد يحيى حسين محمد، مدير إدارة البحث والإنقاذ، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية.

وأكدت فاطمة بوحجير أن المبادرة التي تم تنظيمها في منطقة مرفأ ديرة، استفاد منها 200 عامل، حيث تم توزيع المظلات عليهم، وتقديم مجموعة من نصائح التوعية لهم للوقاية من الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، والتأكيد على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه، وغيرها من الإرشادات، بالإضافة إلى تقديم شرح حول الحقوق الخدمات التي تقدمها شرطة دبي لهم، إلى جانب توعيتهم بالاتصال على الرقم 901 في المكالمات غير الطارئة، وعلى الرقم 999 في المكالمات الطارئة فقط.

وقالت بوحجير إن المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي تنظمها شرطة دبي تزامناً مع احتفاء الدولة بعام المجتمع الذي يهدف إلى إطلاق المبادرات المؤثرة التي تُرسخ ثقافة المسؤولية المُشتركة، وفي إطار مبادرات مجلس «الروح الإيجابية» الهادفة إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والتواصل المجتمعي مع شرائح المجتمع كافة، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش .