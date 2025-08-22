السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بلدية أبوظبي» تعزز الوعي بالوقاية من الحرائق في المواقع الإنشائية

جانب من الحملة التوعوية (من المصدر)
23 أغسطس 2025 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي

حثت دائرة البلديات والنقل ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، جميع العاملين في قطاع البناء والإنشاء على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطية للوقاية من وقوع الحرائق في مواقع البناء والإنشاء، وذلك ضمن إطار الحرص على سلامة العمال، والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة، وحماية البيئة والمناطق السكنية المحيطة بهذه المواقع.
جاء ذلك، خلال الحملة التي نفذتها البلدية من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، واستمرت 5 أيام، مستهدفة تعزيز مستوى الوعي العام للوقاية من الحرائق في قطاع البناء والإنشاء، وتوفير بيئة عمل آمنة بقطاع البناء والإنشاء، ورفع نسبة الالتزام بمتطلبات الوقاية من الحرائق، حيث امتدت الحملة على نطاق جغرافي واسع من مدينة أبوظبي وضواحيها.
ومن أجل تحقيق أفضل معايير الأمان والسلامة من الحرائق، وجهت الحملة إلى أهمية توفير أجهزة إنذار الحريق، ومعدات مكافحة الحريق بأنواعها في المواقع، وتخزين المواد القابلة للاشتعال بطريقة آمنة وصحيحة، ومنع التدخين بشكل نهائي في الأماكن غير المخصّصة، والمحافظة على نظافة الموقع من الداخل والخارج، والتأكد من صيانة جميع المعدات والآليات في الموقع وبشكل دوري، المحافظة على التوصيلات الكهربائية بشكل آمن، وبما يتطابق مع المواصفات المعمول بها في المواقع الإنشائية، والتأكد من عدم حرق المخلفات في المواقع، وفصل النفايات، وترحيلها من قبل الشركات المعتمدة، والتأكد من الالتزام بشروط ومعايير الدفاع المدني بخصوص الكرفانات، والمكاتب، والمباني المؤقتة في المواقع الإنشائية.

الوقاية من الحرائق
الحرائق
حوادث الحرائق
مكافحة الحرائق
الإمارات
بلدية أبوظبي
أبوظبي
المواقع الإنشائية
قطاع البناء والتشييد
قطاع البناء
قطاع الإنشاءات
آخر الأخبار
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
الرياضة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
اليوم 09:05
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
علوم الدار
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
اليوم 09:04
تشيلسي يُعمق «شعور القلق» في وستهام بـ «خماسية»!
الرياضة
تشيلسي يُعمق «شعور القلق» في وستهام بـ «خماسية»!
اليوم 09:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©