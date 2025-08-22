«بلدية أبوظبي» تعزز الوعي بالوقاية من الحرائق في المواقع الإنشائية

أبوظبي (الاتحاد)

حثت دائرة البلديات والنقل ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، جميع العاملين في قطاع البناء والإنشاء على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطية للوقاية من وقوع الحرائق في مواقع البناء والإنشاء، وذلك ضمن إطار الحرص على سلامة العمال، والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة، وحماية البيئة والمناطق السكنية المحيطة بهذه المواقع.

جاء ذلك، خلال الحملة التي نفذتها البلدية من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، واستمرت 5 أيام، مستهدفة تعزيز مستوى الوعي العام للوقاية من الحرائق في قطاع البناء والإنشاء، وتوفير بيئة عمل آمنة بقطاع البناء والإنشاء، ورفع نسبة الالتزام بمتطلبات الوقاية من الحرائق، حيث امتدت الحملة على نطاق جغرافي واسع من مدينة أبوظبي وضواحيها.

ومن أجل تحقيق أفضل معايير الأمان والسلامة من الحرائق، وجهت الحملة إلى أهمية توفير أجهزة إنذار الحريق، ومعدات مكافحة الحريق بأنواعها في المواقع، وتخزين المواد القابلة للاشتعال بطريقة آمنة وصحيحة، ومنع التدخين بشكل نهائي في الأماكن غير المخصّصة، والمحافظة على نظافة الموقع من الداخل والخارج، والتأكد من صيانة جميع المعدات والآليات في الموقع وبشكل دوري، المحافظة على التوصيلات الكهربائية بشكل آمن، وبما يتطابق مع المواصفات المعمول بها في المواقع الإنشائية، والتأكد من عدم حرق المخلفات في المواقع، وفصل النفايات، وترحيلها من قبل الشركات المعتمدة، والتأكد من الالتزام بشروط ومعايير الدفاع المدني بخصوص الكرفانات، والمكاتب، والمباني المؤقتة في المواقع الإنشائية.