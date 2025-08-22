بلدية العين تنجح في مسح أكثر من 1300 كم باستخدام نظام «العين الذكية»

إيهاب الرفاعي (العين)

نجحت بلدية العين في مسح ما يقارب عن 1306 كيلومترات طولياً من مناطق المدينة حتى النصف الأول من عام 2025، باستخدام نظام «العين الذكية» القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويأتي هذا المشروع في إطار جهود البلدية المستمرة لتحسين كفاءة وفعالية عملياتها، والاستفادة من المعلومات متعددة المصادر لتعزيز جودة مخرجات البيانات المكانية، بما يخدم دراسات مشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق في المدينة.

وأوضح محمد الراشدي، رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية في البلدية، أن النظام يتمتع بـ7 خصائص مبتكرة، أبرزها القدرة على التصوير البانورامي بزاوية 360 درجة باستخدام جهاز MX7، مع التقاط صور عالية الدقة، مما يتيح استخدامه في مجالات متعددة تشمل إدارة أصول الطرق، والمسح الطوبوغرافي، ورسم الخرائط.

وأشار الراشدي إلى أن جهاز MX7 يتعامل بسلاسة مع مختلف الحلول والبرمجيات الجغرافية، مما يعزز من إمكانية تبادل البيانات والتعاون بين الجهات المعنية، إلى جانب دعم التحليلات المكانية لاتخاذ قرارات تستند إلى بيانات دقيقة وموثوقة.

ويساهم مشروع «العين الذكية» في دعم ستة قطاعات رئيسية، تشمل: الأراضي والعقارات، البنية التحتية وأصول البلدية، العمليات، خدمات البلدية، تخطيط المدن، بالإضافة إلى عدد من الجهات الخارجية، عبر تزويدها بحلول ذكية وبيانات دقيقة تسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن استراتيجية دائرة البلديات والنقل في العين الهادفة إلى تعزيز جودة البيانات المكانية، وتوظيفها في دعم خطط التنمية والتطوير المستدام للمنطقة.