250 دورية لتأمين محيط مدارس دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمبادرة «أمن المدارس»، اكتمال خطتها لعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية للعام الدراسي الجديد

2025 - 2026، متمنيةً للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية وأولياء الأمور، عاماً دراسياً مليئاً بالنجاح والتميز.



خطة أمنية ومرورية

تمثّلت خطة شرطة دبي هذا العام في تخصيص 250 دورية أمنية ومرورية لتأمين محيط المدارس، و9 طائرات من دون طيار لمراقبة الحركة المرورية والمواقع الحيوية، و6 دوريات فارهة، و4 دوريات خيالة، و60 دراجة هوائية لتعزيز الوجود الميداني، إضافة إلى وجود 300 طالب من برنامج سفراء الأمان، وعقد 28 برنامجاً توعوياً، بمشاركة 15 جهة توعوية، إلى جانب نزول 750 من القيادات والكوادر الشرطية للتفاعل المباشر مع الطلبة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في نادي ضباط شرطة دبي، للإعلان عن تفاصيل خطة شرطة دبي لاستقبال العام الدراسي الجديد، بحضور العميد ناصر الزري، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، والعميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، أمين عام مجلس حماية، والمقدم علي يوسف، رئيس قسم الشراكات المجتمعية في الإدارة العامة للمرور، والنقيب ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس فريق مبادرة «أمن المدارس»، وعدد من مديري المدارس في إمارة دبي، وعدد من الضباط.



تعزيز الوعي

أكد العميد الدكتور عبد الرحمن المعمري، أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحرص على جعل البيئة التعليمية أكثر أمناً وتفاعلاً، من خلال مبادرات نوعية وبرامج ميدانية تستهدف المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، مشيراً إلى نزول الفرق الميدانية إلى 71 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس حماية للتربية والتعليم، للتواصل مع الطلبة وأولياء الأمور، وتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي.



روح الفريق الواحد

أضاف أن مجلس حماية يشرف على العديد من المبادرات التي تنفذها المجالس أو المبادرات الأخرى مثل «مركز حماية الدولي»، و«مجلس الروح الإيجابية»، ومبادرة «أمن المدارس»، وبرنامج «سفراء أمان»، ومبادرة «نسيج»، مما يساهم ذلك في تكامل الجهود المجتمعية والأمنية؛ لتعزيز قيم الانضباط والوعي لدى الطلبة، وبناء جيل إيجابي قادر على مواجهة التحديات.

وأشاد العميد المعمري بجهود الجهات المعنية كافة باستقبال العام الدراسي الجديد من مختلف الدوائر ومؤسسات الحكومية والخاصة، وعملهم بروح الفريق الواحد من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة.



ترسيخ الثقة

من جانبه، أوضح النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز أمن المدارس، بالتعاون مع هيئة التدريس وإدارة المدارس، والحد من أي ظواهر دخيلة على المجتمع، إضافة إلى ترسيخ الثقة بين الطلبة وأولياء الأمور والشرطة عبر المحاضرات والفعاليات التوعوية.

وأشار النقيب الكعبي إلى أن الأنشطة المصاحبة لهذا اليوم ستشمل 18 فعالية، أبرزها تقديم إرشادات للسلامة المرورية، وتشجيع الطلبة على عبور الطرق من الأماكن المخصّصة، والتعريف بخدمات شرطة دبي وقنوات التواصل معها، إلى جانب الفعاليات الترفيهية بمشاركة شخصية الشرطي «منصور»، وتوزيع هدايا عينية وأدوات قرطاسية للطلبة.

واختتم النقيب ماجد الكعبي بالتأكيد أن «أمان أبنائنا مهمة مشتركة»، تتكامل فيها أدوار الشرطة والمدارس والأسر، بما يعزّز بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للتميز.