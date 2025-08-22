السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

صيانة شاملة للمرافق التعليمية في الشارقة

23 أغسطس 2025 00:58

الشارقة (وام)

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة أعمال الصيانة الشاملة للمرافق التعليمية في مختلف مناطق الإمارة، ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وحرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة للطلبة والكوادر التدريسية.
وشملت الأعمال تحديث أنظمة التكييف والكهرباء والسباكة، وصيانة دورات المياه، وتحسين الإضاءة، والتأكد من جاهزية أنظمة الأمن والسلامة، وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة.
وأوضح المهندس هادف الخضر، مدير إدارة صيانة المباني في الدائرة، أن هذه الأعمال نُفذت ضمن خطة سنوية استباقية لتقييم البنية التحتية ومعالجة الملاحظات الفنية، مشيراً إلى اعتماد نظام ذكي لمراقبة الأصول والاستجابة الفورية للطوارئ.
ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد، تستهدف استدامة المنشآت التعليمية، ورفع كفاءتها، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان انطلاقة تعليمية ميسّرة.

