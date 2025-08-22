«دبي الخيرية» تطلق الحملة السنوية لدعم التعليم

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية دبي الخيرية إطلاق حملتها السنوية لدعم التعليم لهذا العام 2025، تحت شعار «ألف باء»، التي تهدف إلى تمكين الأجيال القادمة عبر بوابة التعليم، وتنفيذ حزمة من المشاريع والمبادرات التعليمية التي يستفيد منها الطلاب داخل الإمارات، وفي 6 دول حول العالم.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية: «إن التعليم ليس مجرد حق أساسي، بل هو حجر الزاوية الذي تبنى عليه المجتمعات المستدامة والمزدهرة، مجدداً الالتزام الراسخ بتمكين الأجيال القادمة محلياً وعالمياً».

ويمكن لأهل الخير والمتبرعين المساهمة في حملة «ألف باء» عبر التبرع بالعملات الرقمية المشفرة، واقتناء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وتوفير منصة رقمية للتبرع بتقنية الميتافيرس، فضلاً عن تطبيق دبي الخيرية على الهواتف الذكية، وابتكار الحصالات الذكية، وتوفيرها في المراكز التجارية ومحطات الوقود، وغيرها من الأماكن العامة، أو ببطاقة الائتمان أو من خلال الحسابات البنكية التابعة للجمعية، إلى جانب التواصل مع مندوبيها في المراكز التجارية أو بمركز الاتصال.