علوم الدار

«الأعمال الخيرية العالمية» تخصّص 4 ملايين درهم لدعم الطلبة المتعثرين

تمكين الطلاب من استكمال مسيرتهم الدراسية دون معوقات مادية (وام)
23 أغسطس 2025 00:58

عجمان (وام)

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، تخصيص مبلغ 4 ملايين درهم لدعم الطلبة المتعثرين مالياً داخل الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العملية التعليمية وتمكين الطلاب من استكمال مسيرتهم الدراسية دون معوقات مادية.
ويأتي هذا التخصيص في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي ومساندة الأسر، التي تواجه صعوبات مالية في تغطية الرسوم الدراسية لأبنائها.
وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، إن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لمشاريع الهيئة الإنسانية ضمن حملة «لنضيء مستقبلهم 2025»، التي تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي مستدام في حياة الأسر والأجيال المقبلة، وتأكيداً على مسؤوليتها المجتمعية تجاه الطلاب الذين يحتاجون إلى الدعم المالي.
وأكد إيمان الهيئة بأن التعليم هو مفتاح التغيير وتمكين المجتمعات، وأن المبادرة ستخفف الأعباء عن الكثير من الأسر المتعففة، من خلال منح الطلاب فرصة مواصلة تعليمهم بثقة وأمان، موضحاً أن الهيئة تفخر بثقة المحسنين، ودعمهم لحملاتها كافة.

