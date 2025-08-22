السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بلدية عجمان تفتتح جزئياً مشروع تطوير شارع الهجن الاثنين المقبل

خطط لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الطرق (وام)
23 أغسطس 2025 00:59

عجمان (وام)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أنها ستفتتح يوم الاثنين المقبل جزئياً أعمال تطوير شارع الهجن (المرحلة الأولى)، الذي يخدم مجمع المدارس في منطقة التلة، استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار خططها لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الطرق، بما ينسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء نظام نقل متكامل ومستدام.
وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن الدائرة تسعى لضمان جودة الحياة وتوفير أفضل الخدمات للمجتمع، مؤكداً حرص الدائرة على تنفيذ الأعمال التطويرية في منطقة المدارس خلال العطلة الصيفية، لتسهيل وصول الطلبة للمدارس المستهدفة، وضمان سلامتهم.
كما أكد أن فرق العمل التزمت بالافتتاح الجزئي قبل بداية العام الدراسي، بما يضمن سلاسة الحركة المرورية، خلال موسم العودة إلى المدارس، والحد من الازدحام المروري.
من جانبه، قال المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية في الدائرة، إن المشروع التطويري لشارع الهجن (المرحلة الأولى) يمتد على طول 2.5 كيلومتر، ابتداءً من تقاطع شارع الشيخ عمار بن حميد وحتى شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتضمن توسعة الطريق إلى ثلاث حارات في كل اتجاه، إلى جانب تطوير ثلاثة تقاطعات إشارات ضوئية تخدم مجمع المدارس، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار، وشبكة إنارة، مع إنشاء طريق خدمة ومواقف.
وأوضح أن الفرق العاملة تواصل جهودها لرفع كفاءة الشارع وزيادة طاقته الاستيعابية، بما يضمن وصولاً أسهل وأسرع إلى الوجهات المطلوبة، مشيراً إلى أن إنجاز المشروع بشكل كامل سيتم في الربع الأول من العام القادم.

بلدية عجمان
الإمارات
عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
محمد المهيري
عبدالله المرزوقي
العام الدراسي الجديد
انطلاق العام الدراسي الجديد
العام الدراسي
