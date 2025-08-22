السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والعرياني في العين

نهيان بن مبارك يتوسط الحضور خلال الحفل (وام)
23 أغسطس 2025 00:59

العين (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سرور شهوان الظاهري، بمناسبة زفاف نجله «سرور» إلى كريمة علي سلطان علي العرياني.
وأقيم الحفل، بمجلس الجفير في منطقة العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العروسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.
وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.
من جانبهم، عبّر ذوو العروسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.

