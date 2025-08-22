«ريتاج للعود» راعياً للعطور بـ«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، شركة «ريتاج للعود»، العلامة الإماراتية الرائدة في صناعة العطور، راعياً للعطور، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتعزيز حضورها في أبرز المحافل الوطنية والدولية.

ويُقام المعرض برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وبتنظيم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات مدن، وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، في مركز أدنيك أبوظبي من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2025، ويُعد أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة في الصيد والفروسية والرياضات البحرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي مشاركة «ريتاج للعود» في إطار رؤيتها لترسيخ الهوية العطرية الإماراتية، وتسليط الضوء على فنون صناعة العطور التقليدية والحديثة، من خلال منصة تجمع بين التراث والثقافة والابتكار، وتستقطب جمهوراً واسعاً من الزوار والخبراء والمهتمين بثقافة العود والعطور الفاخرة.

وقال سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025: «يسعدنا انضمام شركة ريتاج للعود راعياً مميزاً في هذا الحدث الثقافي والتراثي البارز. إذ تمثل هذه الرعاية إضافة نوعية تعكس التقاء الأصالة الإماراتية مع الابتكار، وتُسهم في إثراء تجربة الزوار من خلال تقديم بُعد جديد للهوية العطرية الوطنية. ويُعد المعرض منصة عالمية تجمع بين التراث والفنون والابتكار، كما يُشكل فرصة مثالية لتسليط الضوء على العلامات الإماراتية الرائدة مثل ريتاج للعود، التي تواصل دورها الريادي في تعزيز حضور العطور الإماراتية على الساحة الدولية. ونحن على ثقة بأن هذه الرعاية ستُسهم في تقديم تجربة استثنائية للزوار، وتُعزز من مكانة المعرض».