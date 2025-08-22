السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تدين الاستيطان والتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

22 أغسطس 2025 23:02

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لخطة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، والمضي في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتقويضًا خطيرًا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، محذّرة من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان وما يترتب عليه من تصاعد المعاناة الإنسانية وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
وجدّدت دولة الإمارات مطالبتها بوقف فوري للاستيطان والعمليات العسكرية، كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات، والعمل على إطلاق مسار سياسي جاد يُفضي إلى سلام عادل وشامل ودائم، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية. 

المصدر: وام
