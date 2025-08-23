الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير فهد بن مقرن

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير فهد بن مقرن
23 أغسطس 2025 13:08

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
السعودية
