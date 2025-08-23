الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الفارس الشهم 3» تُقدّم قافلة «الحياة والأمل 2» لدعم مستشفيات غزة

«الفارس الشهم 3» تُقدّم قافلة «الحياة والأمل 2» لدعم مستشفيات غزة
23 أغسطس 2025 17:26

قدمت عملية الفارس الشهم 3، قافلة «الحياة والأمل (2)» التي تضم شحنة كبيرة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية العاجلة، لدعم مستشفيات قطاع غزة وتعزيز قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى في ظل الظروف الصعبة.
جرى الإعلان عن تفاصيل القافلة التي وصلت إلى القطاع، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، لتغطية النقص الحاد في المستلزمات والأدوية في ظل نفاد مخزون المستشفيات.

وأكد الدكتور عبد الرحمن حمد العرياني، مدير المستشفى الميداني الإماراتي، أن المستشفى يواصل، ضمن جهود عملية الفارس الشهم 3، تقديم المساعدات الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة، مشيراً إلى أن القافلة الأخيرة شملت كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة، بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمود القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة.

وأشار شريف النيرب، مسؤول الإعلام في عملية الفارس الشهم 3، إلى أن دعم القطاع الصحي في غزة يمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات منذ انطلاق العملية، مشدداً على أن القوافل الطبية والإسعافية ستستمر بلا انقطاع لتلبية احتياجات المستشفيات والمرضى، ومواجهة الكارثة الصحية التي خلفتها الحرب.

كما ثمن الدكتور محمد زقوت، المدير العام للمستشفيات في وزارة الصحة، الدور الإماراتي الإنساني والقوافل الطبية التي تقدمها، مؤكداً أن وصول الأدوية والمستلزمات إلى المستشفيات يمثل إضافة نوعية للخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمصابين في غزة، ويعكس التضامن الحقيقي مع أبناء القطاع في أصعب الظروف.

وأكد أن الدعم المقدم من دولة الإمارات وعملية الفارس الشهم 3 يأتي في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نفاد المخزون من الأدوية والمستهلكات الطبية، ما يجعل هذه القوافل الطبية عاجلة ومهمة للغاية.
تأتي هذه المبادرة استجابة للاحتياجات المتزايدة للقطاع الصحي، الذي يواجه أزمة خانقة منذ أشهر نتيجة الحرب والأحداث الصعبة في القطاع، حيث تهدف العملية إلى تمكين المستشفيات من الاستمرار في أداء دورها الحيوي تجاه السكان.

وتندرج هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل والمساعدات التي تواصل دولة الإمارات تقديمها عبر عملية الفارس الشهم 3، في إطار التزامها الإنساني الدائم بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صمود القطاع الصحي في غزة.

المصدر: وام
