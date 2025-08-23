الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بتوجيهات حمدان بن زايد.. تجهيز السفينة التاسعة ضمن «الفارس الشهم 3» بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي

بتوجيهات حمدان بن زايد.. تجهيز السفينة التاسعة ضمن «الفارس الشهم 3» بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي

23 أغسطس 2025 18:59
23 أغسطس 2025 18:59

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبمكرمة من سموه، يتم تجهيز السفينة التاسعة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، محمّلة بمساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة موجهة لصالح المتضررين في قطاع غزة.
تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق عملية «الفارس الشهم 3»، لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.
ستُحمَّل السفينة بما يقارب 7,000 طن من المواد الغذائية الأساسية، تمهيدًا لمغادرتها خلال الأيام المقبلة باتجاه قطاع غزة، في استجابة عاجلة للاحتياجات المعيشية المتزايدة، نتيجة تفاقم الأوضاع الإنسانية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة الفورية في أوقات الأزمات.
يُذكر أن عملية «الفارس الشهم 3»، ومنذ انطلاقتها، شملت تجهيز وإرسال ثماني سفن سابقة إلى جانب هذه الرحلة، حملت على متنها آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء، ضمن جسر بحري وجوي متواصل، يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الأشقاء في فلسطين.

