تنفيذ مشروعات تطويرية بالمنطقة الوسطى في الشارقة

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الوسطى، من يونيو عام 2024 حتى يونيو 2025، وشملت هذه المشاريع تمديدات للضغط العالي والمنخفض، واستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكابلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات، وتوفير أفضل الخدمات في مختلف المناطق، وتوصيل الخدمات لعدد 108 مشاريع في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنفيذ 20 مشروعاً لإنارة الطرق، وتمديد كابلات بطول 136181 متراً بمدن المنطقة الوسطى البطائح، المدام، مليحة، الذيد وبتكلفة 105.723 مليون درهم إماراتي.