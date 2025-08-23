الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التغير المناخي والبيئة» تجدد تأكيد الالتزام بتنظيم تصدير الأحياء المائية

القرار يهدف إلى حماية المخزون السمكي وضمان استدامة الثروة البحرية (من المصدر)
24 أغسطس 2025 01:33

هالة الخياط (أبوظبي)

جدّدت وزارة التغير المناخي والبيئة تأكيدها على الالتزام بالقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2025، بشأن تنظيم تصدير بعض أنواع الأحياء المائية المحلية، والذي يهدف إلى حماية المخزون السمكي وضمان استدامة الثروة البحرية في دولة الإمارات.
ويُحظر بموجب القرار تصدير عدد من الأنواع السمكية المصطادة محلياً خلال فترات زمنية محددة، تتزامن مع مواسم تكاثرها ونموها الطبيعي، في خطوة تهدف إلى دعم جهود المحافظة على التنوع البيولوجي البحري.
وتشمل قائمة الأسماك التي يُمنع تصديرها خلال هذه الفترات كلاً من: الكنعد، الدردمان، الفسكر، الطبطب، الشخيلي، السولي، البياه، الكوفر، الشعري، والهامور. وتختلف فترات الحظر من نوع إلى آخر، حيث يُمنع مثلاً تصدير الكنعد من 1 مايو إلى 30 يونيو، والشعري من 20 فبراير إلى 10 أبريل، في حين يمتد الحظر على الهامور من 20 مارس حتى 10 مايو، والسولي من 1 مايو وحتى 30 يونيو.
وأكدت الوزارة أن هذا التنظيم لا يمنع الصيد المسموح به وفق التشريعات المحلية، بل يقتصر على منع تصدير الأنواع المحددة خلال فترات الحظر الموسمي، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة، بما يسهم في تقليل الضغوط على الأحياء المائية خلال فترات التكاثر الحرجة.

تحقيق التوازن
تُعد هذه الإجراءات جزءاً من النهج المستدام الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة قطاع الصيد البحري، حيث تهدف إلى تحقيق توازن بيئي واقتصادي يضمن استمرار موارد الدولة البحرية للأجيال القادمة.

مخالفة الحظر تعرض للمساءلة القانونية
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ التشريعات الاتحادية المعنية بحماية البيئة البحرية، ومن ضمنها القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، الذي يضع الأسس القانونية لصون وتنمية الموارد المائية الحية في الدولة.
ودعت الوزارة الجهات المعنية من شركات التصدير والموزعين والناقلين إلى الالتزام بفترات الحظر المحددة لكل نوع، مشيرة إلى أن المخالفين سيُعرضون للمساءلة القانونية وفق اللوائح المعتمدة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخة سعاد عبدالله
«الأمن السيبراني»: أكثر من 12 ألف اختراق عبر شبكات «الواي فاي» في الإمارات منذ بداية العام
الثروة البحرية
وزارة التغير المناخي والبيئة
الأحياء المائية
التغير المناخي
الإمارات
آخر الأخبار
هان دوك سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية: الادعاء يطلب اعتقال رئيس الوزراء السابق
اليوم 17:00
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يتّهم دولا بالسعي لتعطيل جهود السلام مع أوكرانيا
اليوم 16:43
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
الرياضة
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
اليوم 16:30
لافتة تظهر درجة الحرارة في برشلونة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا شهدت هذا العام موجة الحر الأكثر شدّة منذ بدء التسجيل
اليوم 16:30
ريتشارليسون يتمسك بتوتنهام «الممتع» مع فرانك
الرياضة
ريتشارليسون يتمسك بتوتنهام «الممتع» مع فرانك
اليوم 16:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©