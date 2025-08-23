الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«تكافل وعطاء» توزع مستلزمات مدرسية وكوبونات شرائية

«تكافل وعطاء» توزع مستلزمات مدرسية وكوبونات شرائية
24 أغسطس 2025 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية متمثلة بفريق الفعاليات والشراكات، بالتعاون مع مركز الهلال الأحمر الإماراتي فرع بني ياس، مبادرة إنسانية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف الـ19 من أغسطس من كل عام، وتزامناً مع موسم العودة للمدارس، وذلك ضمن أولوياتها في إسعاد المجتمع وتعزيز قيم التكافل والعطاء. 
وتضمنت المبادرة توزيع مستلزمات مدرسية وكوبونات شرائية مقدمة من شرطة أبوظبي للفئة المستهدفة من ذوي الدخل المحدود من المقيمين في الدولة، وذلك بحضور سالم سلطان السويدي، مدير مركز الهلال الأحمر في أبوظبي، الذي عبر عن بالغ شكره وتقديره للمبادرة، مشيداً بجهود الجهتين في الاستمرار بتنفيذ مبادرات مجتمعية وإنسانية رائدة في أجواء تجسد روح التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع.

