«التربية»: لا تغيير في مواعيد الدراسة والمعلومات من القنوات الرسمية فقط

دينا جوني (أبوظبي)



أكدت وزارة التربية والتعليم أن جداول الدوام المدرسي في مختلف المراحل التعليمية باقية وفق التوقيت الرسمي المعتمد، نافية صحة ما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي للصحف حول صدور قرار جديد بتعديل ساعات الدوام في المدارس الحكومية، بما في ذلك رياض الأطفال. وأوضحت الوزارة في بيان أن أي أخبار متداولة حول تغييرات في ساعات الحضور والانصراف لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن الجهات المختصة لم تصدر أي قرارات بهذا الخصوص، وأن جميع المدارس الحكومية ستلتزم بالتوقيت المعتمد مسبقاً والمعمم على إدارات المدارس وأولياء الأمور.

وبحسب الجدول الرسمي، يبدأ دوام طلبة رياض الأطفال من الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً من الاثنين إلى الخميس، فيما يكون الدوام يوم الجمعة من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة.

أما طلبة الحلقة الأولى، فقد أُتيح لهم خياران: الأول من السابعة والربع صباحاً حتى الواحدة وخمس وعشرين دقيقة ظهراً، والثاني من الثامنة صباحاً حتى الثانية وعشرين دقيقة بعد الظهر، مع دوام يوم الجمعة من السابعة والربع حتى العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة صباحاً للخيار الأول، ومن الثامنة حتى الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة للخيار الثاني. وفي ما يخص طلبة الحلقة الثانية والثالثة، فيبدأ الدوام للبنين من السابعة والربع صباحاً حتى الثانية والربع ظهراً، وللبنات من الثامنة صباحاً حتى الثالثة والربع عصراً، على أن ينتهي دوام يوم الجمعة عند العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة صباحاً للبنين، والحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة للبنات.



توحيد الإجراءات

شددت الوزارة على أن اعتماد هذه المواعيد يأتي في إطار حرصها على ضمان انضباط العملية التعليمية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الدراسة واحتياجات الطلبة النفسية والصحية، إلى جانب توحيد الإجراءات بما يسهم في رفع كفاءة النظام التعليمي، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أي قرارات تخص جداول الدوام أو الامتحانات.

ودعت الوزارة أولياء الأمور والهيئات التعليمية إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة مع بدء العام الدراسي الجديد 2025 - 2026.