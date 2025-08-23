771 عملية جراحية أجرتها «شخبوط الطبية» بمساعدة روبوتات

هدى الطنيجي (أبوظبي)



أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إجرائها 771 عملية جراحية روبوتية ناجحة، وذلك بمختلف العمليات الجراحية، حيث تلتزم المدينة الطبية بتطوير الرعاية الصحية، عبر الاستفادة من أحدث التقنيات والمعدات المتطورة، لتقديم رعاية متخصّصة ومتمركزة حول المريض.





وقال الدكتور سالم الحارثي، استشاري ورئيس قسم الجراحة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: بدأت مدينة شخبوط الطبية برنامج الجراحة الروبوتية في عام 2021 باستخدام روبوت Da Vinci SI وقد بدأ البرنامج بوتيرة بطيئة نتيجة جائحة كوفيد-19، ثم شهدت الأعداد ارتفاعاً ملحوظاً بعد الجائحة. وحتى الآن تم إجراء 771 عملية جراحية روبوتية، منها 251 عملية في عام 2025.

وتابع، أن الجراحة الروبوتية كانت في الجراحة العامة بعدد 518 عملية مقسمة على جراحات السمنة وجراحات القولون والمستقيم وأمراض النساء بعدد 170 عملية، وجراحة الصدر 38 عملية، وجراحة المسالك البولية 45 عملية.

وأشار إلى أن، الجراحة الروبوتية تستخدم عادةً في العمليات الدقيقة أو التي تُجرى بالحد الأدنى من التدخل الجراحي، وتشمل تخصّصات، مثل الجراحة العامة، بما في ذلك جراحات السمنة والقولون، وجراحة الصدر، والمسالك البولية، وتتميز هذه التقنية بدقتها العالية، وصغر حجم الشقوق الجراحية، وسرعة تعافي المرضى.

وأضاف: تستخدم في أمراض النساء، حيث تساعد الجراحة الروبوتية - والمعروفة باسم الجراحة بمساعدة الروبوت - الأطباء على القيام بمجموعة واسعة من العمليات المعقدة التي تتطلب الدقة والتحكم والمرونة العالية، ويقدم فريق مدينة الشيخ شخبوط الطبية متعدد التخصصات الرعاية الطبية لأمراض النساء والتوليد من خلال جراحين ذوي مهارات عالية ومرافق طبية متقدمة وأحدث التقنيات والجراحات الروبوتية المبتكرة (كجراحة ثقب المفتاح) التي تفوقت على الجراحة التقليدية المفتوحة وتوفر للمرضى العلاج بأقل المخاطر والمضاعفات وتسمح بعودتهم لحياتهم الطبيعية، بوقت أقصر على عكس الحال في العمليات التقليدية.

وأوضح، أن الفريق الطبي يحرص على الممارسة والبحث والتعلم لتقديم الرعاية الطبية المثالية، بما فيها العلاجات الابتكارية كالجراحة الروبوتية لمختلف الحالات، ويواصل جهوده لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز علمي بحثي للابتكار والتعليم الطبي.



التشخيص

قال الدكتور سالم الحارثي: من مزايا تقنية الجراحة الروبوتية بالنسبة للأمراض النسائية أنها تتم بدقة وتنسيق عالٍ، مما يحد من نزف الدم أثناء الجراحة وحدوث المضاعفات وآلام، لذلك يعتمد فريق الأطباء متعددي التخصصات هذه التقنية في تشخيص وعلاج أمراض النساء والتوليد، مما يضمن تلقي المرضى الرعاية الشاملة الموثوقة، التي تراعي احتياجاتهم الجسدية والنفسية، ونذكر مجالات الخبرة التي يتميز بها فريقنا الطبي، وهي استئصال الأورام الليفية وعلاج الأمراض المتعلقة ببطانة الرحم وعلاج كيسات وكتل المبيض وعلاج سرطانات الرحم وعنق الرحم والمبيض وآلام الحوض وسلس البول، الذي يتطلب التدخل الجراحي عن طريق البطن. وتابع، أنه يتم تجهيز مدينة الشيخ شخبوط الطبية وخبرتها في مجال الرعاية الطبية الشاملة، حيث تقدم العلاج بوساطة أجهزة تمنح رؤية مكبرة ثلاثية الأبعاد تمكّن الجراحين من إجراء الجراحات الروبوتية الأكثر تعقيداً بدقة عالية وتحقيق أفضل النتائج للمرضى، وتوفير العلاج الجراحي الآمن للسيدات ذوات مؤشر كتلة الجسم المرتفع بشكل خاص، وتشمل خيارات العلاج التي نقدمها الاستئصال الروبوتي للرحم والاستئصال الروبوتي للورم العضلي وتدعيم عنق الرحم باستخدام الروبوت والاستئصال الروبوتي للمثانة وترميم الرحم والاستئصال الروبوتي للالتصاقات المتقدمة في بطانة الرحم والتشريح الروبوتي للحوض والعقدة الليمفاوية شبه الأبهرية وسحب عينات العقد الليمفاوية والاستئصال الروبوتي لعنق الرحم والعلاج الروبوتي لقصور عنق الرحم وهبوط الحوض والمهبل، تركيب الشبكة الجراحية والاستئصال الروبوتي للغدد الليمفاوية لحماية الأوعية والأعصاب المحيطة.



دقة عالية

أشار الدكتور سالم الحارثي ، إلى أن الجراحة الروبوتية توفّر دقة عالية وتحكماً متقدماً في الأدوات الجراحية، مما يمكّن الأطباء من إجراء عمليات معقدة من خلال شقوق صغيرة جداً، ويُسهم ذلك في تقليل الألم، وخفض فترة التعافي، والحد من المضاعفات، كما تتيح الرؤية المكبرة عالية الوضوح دقة عالية في إجراء الجراحة المعقدة. وأكد، أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية تحرص على الاستثمار المستمر في تدريب وتأهيل كوادرها الطبية، من خلال برامج تدريبية متخصصة، وشراكات مع مؤسسات طبية عالمية، وورش عمل متقدمة في أحدث تقنيات العلاج والجراحة، كما توفر المدينة بيئة تعليمية وتطبيقية متكاملة تتيح للأطباء تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات العملية في استخدام أحدث التقنيات مثل الجراحة الروبوتية.