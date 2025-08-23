تخريج 180 طالباً من «الدورات الصيفية» بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)



شهد اللواء الدكتور طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، حفل تخريج 180 طالباً وطالبة من فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي لأبناء الضباط وكبار المدنيين وأعضاء نادي ضباط شرطة دبي، تحت شعار «صيفنا آمن»، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والعميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء طارق تهلك، خلال حفل التخريج، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي، وحرصها المُستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، نظراً للأثر الإيجابي الذي تُحدثه هذه الدورات في تغيير شخصية الطلبة، وتعميق شعورهم بالانتماء واحترام الأنظمة والقوانين.